"Работают" ловко: в Киеве хитрые воровки с ребенком попали на видео

Во вторник, 15 октября, в Киеве воровки ограбили магазин сразу на несколько позиций товаров.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Киев оперативный", где публикуют видео с лицами дерзких грабительниц.

"15.10.2019 в магазин Montessori shop, что в ТРЦ "Космополит", зашли двое - мама и ребенок. Оба неславянской внешности", - говорится в подписи к видео, на котором видно как ловко и быстро работают воры.

Как оказалось, по очереди они отвлекали продавцов и украли около 10 позиций товара.

"Может кто подскажет, где их искать?" – пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Елены Телиги полицейские задержали уличную воровку, которая выхватила из рук девушки телефон, отвлекая ее разговором.

Также ранее в сети опубликовали несколько фотографий воровки, которая украла банковскую карту в одном из магазинов Киева и несколько раз ею рассчиталась.