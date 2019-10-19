В столице Чили протестующие подняли бунт, разгромив все станции метро: впечатляющие видео

В столице Чили Сантьяго произошли массовые столкновения, которые были вызваны повышением стоимости проезда в метро.
Власти были вынуждены ввести в городе чрезвычайное положение.
Как пишут местные издания, стоимость проезда повысили незначительно - с 800 до 830 песо, но людей это никак не устроило.
Демонстранты нацелились на все станции метрополитена, в которые бросали коктейли Молотова. Всего здесь повредили около 164 станций.
Также отмечается, что на улицах города люди начали устанавливать баррикады.
В соответствии с чилийскими законами, максимальный срок действия режима чрезвычайного положения не может превышать 15 дней, но его можно продлевать.
Напомним, что 18 октября во время протестов в Барселоне (Испания) протестующие снова сошлись в жестоких схватках с правоохранителями.