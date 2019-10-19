В Барселоне полиция вступила в стычки с протестующими, применив оружие: фото и видео

18 октября во время протестов в Барселоне (Испания) протестующие снова сошлись в жестоких схватках с правоохранителями.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание La Vanguardia.

В протесте участвовали более полмиллиона человек, которые вышли на демонстрацию против ареста лидеров каталонских сепаратистов.

Тогда же и начались массовые беспорядки. Несколько сотен молодых людей, скрывая свои лица, заблокировали широкий бульвар в центре города возле штаб-квартиры полиции. Они установили мусорные контейнеры на улице перед границей правоохранителей и подожгли их.

Протестующие бросали банки, камни и яйца в полицейских. Пытаясь сдержать агрессивных людей, полиция стреляла резиновыми пулями и применила дубинки.

По информации полиции, трех активистов задержали. В целом за день перед судом в связи с различными инцидентами в Барселоне предстали 12 человек.

Отметим, что 18 октября был уже пятый день протестов в Каталонии, которые начались с тюремным заключением девяти лидеров сепаратистов.

Как сообщал "Апостроф", во время протестов в Барселоне (Испания) и столкновений с полицией митингующие подожгли автомобили и мусор.