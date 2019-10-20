Что зимой, что летом: в сети пошутили о турсезоне в Крыму и показали фото с пляжей

В оккупированном Российской Федерацией Крыму не наблюдалось наплыва туристов в летнее время, что стало поводом для шуток.

Соответствующий пост на своей странице в Twitter разместила блогер "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

‏"Зимой и летом людей то нету... Щелкино", - пошутила она в подписи к фото, на котором запечатлены пустынные пляжи.

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Стоит отметить, что оккупационные власти Крыма неоднократно заявляли о наплыве туристов, но местные жители и бизнес заявляли, что с отдыхающими ситуация сложная: людей приезжает мало, и в основном это бюджетные туристы, которые стараются поменьше тратиться на отдых.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали пустующие пляжи аннексированного Россией Крыма - набережные Коктебеля, Ялты, Гурзуфа, Поповки.