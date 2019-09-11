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Турист здесь больше не живет: появились интересные фото пляжей в Крыму

среда, 11 сентября 2019, 22:40
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Фото: RoksolanaToday&Крым\Twitter

В сети показали пустующие пляжи аннексированного Россией Крыма - пляжи Коктебеля, Ялты, Гурзуфа, Поповки.

Соответствующие фото опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter, на которых действительно можно увидеть пустынные площадки для отдыха у моря, остававшиеся таковыми весь курортный сезон и тем более в сентябре.

"Лишь только эхо горьких слов "турист здесь больше не живет", "Счастье, вернись!", "Это просто Казантип какой-то!", - говорится в подписи к снимкам пустующих пляжей.

Кроме того, судя по фото, на пляжи Гурзуфа вход на пляж закрыт.

"Гурзуф, на дикие пляжи пока еще не пускают. То ли шторм, то ли гавань..." – комментирует фото блогер.

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Как сообщал "Апостроф", ранее появились яркие фото пляжей Крыма с высоты птичьего полета.

Напомним, на зависть оккупантам в Крыму, в сети показали фото и видео переполненных пляжей курортного поселка Лазурное Херсонской области.

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