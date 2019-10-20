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Пьяный водитель в Черкассах устроил аварию с множеством пострадавших: фото

воскресенье, 20 октября 2019, 20:55
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В ночь на воскресенье, 20 октября, в Черкассах автомобиль Toyota Prado врезался в два других авто, которые остановились на светофоре: пострадало пять человек.

Об этом сообщает "Апостроф", со ссылкой на патрульную полицию Черкасской области.

Авария произошла на перекрестке улицы Черновола и переулка Гвардейского, около полуночи.

Водитель Toyota Prado, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Вследствие ДТП три пассажира автомобиля Toyota RAV4 и два пассажира Chevrolet Aveo получили телесные повреждения и были госпитализированы в 3-ю городскую больницу.

Детали происшествия выясняются.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 19 октября, в Киеве произошло жуткое ДТП - на Гостомельской трассе столкнулись мотоцикл и Volkswagen Golf, в результате чего скончалась молодая девушка-байкер.

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