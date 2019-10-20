В Киеве в страшном ДТП погибла молодая девушка-байкер: опубликованы фото

В субботу, 19 октября, в Киеве произошло жуткое ДТП - на Гостомельской трассе столкнулись мотоцикл и Volkswagen Golf, в результате чего скончалась молодая девушка-байкер.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Авария произошла во второй половине дня. Девушка-мотоциклистка получила серьезные травмы и скончалась в карете медиков.

Вскоре стало известно, что погибшую звали Лена. Ее фото опубликовали в сети.

В настоящее время устанавливаются все подробности и обстоятельства ДТП.

Как сообщал "Апостроф", ранее выяснилось, что карета "скорой помощи", которая попала в смертельную аварию в Киеве 13 октября, везла в больницу на обследование маленькую девочку, которая проглотила мелкий предмет и при этом не имела болезненных симптомов.