В Николаеве молодой полицейский погиб в страшном ДТП: его фото

19 октября в Николаеве в результате ДТП погиб сотрудник полиции, который находился на пассажирском сидении автомобиля Opel Vectra.

По данным сообщества "ДТП Украины" в Facebook, погибшим оказался патрульный 2 батальона управления патрульной полиции Николаевской области сержант полиции Игорь Озеров. Он вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году.

Поздним вечером 19 октября он со своим товарищем патрульным Сергеем Афанасьевым ехали на собственном авто. В один из моментов водитель не справился с управлением и попал в ДТП.

25-летний Игорь Озеров скончался, а его коллегу госпитализировали с травмами.

Напомним, что вечером 19 октября в Днепре в результате ДТП погиб полицейский, еще два человека получили травмы.