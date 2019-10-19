В Днепре в ДТП погиб полицейский, еще два человека пострадали: первые подробности и фото

Вечером 19 октября в Днепре в результате ДТП погиб полицейский, еще два человека получили травмы. Среди пострадавших ребенок.

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, сотрудник полиции двигался на собственном автомобиле Ford Fiesta по Полтавском шоссе и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулись четыре автомобиля.

По данным пресс-службы Нацполиции, сотрудник правоохранительных органов находился вне службы.

Полицейский погиб на месте. В аварии также пострадали женщина и ребенок, они были доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, что в пятницу, 18 октября, на левом берегу в Киеве произошла драка со смертельным исходом.