В Одессе в монастыре произошел масштабный пожар: опубликованы фото

В воскресенье, 20 октября, в Свято-Иверском мужском монастыре в Одессе произошел крупный пожар.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, загорелась пекарня, расположенная в здании бывшей воскресной школы. Огонь охватил площадь порядка 500 квадратных метров. К тушению пожара было привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 41 человек личного состава.

"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений в 19.00 было установлено, что горит открытым пламенем одноэтажное деревянное здание барачного типа на площади ориентировочно 500 кв. метров", - сообщили спасатели.

Примерно через час пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве вечером 17 октября произошел сильный пожар в жилой многоэтажке на улице Тычины.