В Венгрии загадочно погиб украинский заробитчанин: детали ЧП

В Венгрии обнаружили тело украинца-водителя грузовика, который уехал в страну на работу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Mukachevo.net.

Труп нашли в венгерском городе Надьканижа. По словам представителя прокуратуры Чаба Пиргера, сейчас партнер по работе украинца находится под уголовным надзором из-за странных обстоятельств дела.

Отмечают, что двое водителей-украинцев были на базе отдыха вблизи Надьканиже в конце прошлой недели. Одного из них обнаружила полиция около фуры мертвым, у мужчины зафиксировали значительные травмы головы и позвоночника.

Водитель другого транспортного средства говорит, что увидел своего коллегу, когда тот лежал на земле. Однако он подумал, что мужчина просто спит, поэтому не вызвал ни полицию, ни скорую помощь.

Сейчас 37-летнего украинского водителя обвиняют в неоказании помощи. Пока идет следствие он не имеет права выехать за пределы страны и должен остаться на служебной квартире в Будапеште, которую предоставляет его работодатель из Венгрии, добавил представитель прокурора.

Как сообщал "Апостроф", в Польше женщина-работодатель вывезла в лес потерявшего сознание украинца, которого нанимала для работы, и оставила его там умирать.