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​В Польше работодатель бросила украинца умирать в лесу: фото и подробности скандала

понедельник, 24 июня 2019, 13:52
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В Польше женщина-работодатель вывезла в лес потерявшего сознание украинца, которого нанимала для работы, и оставила его там умирать.

Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

Так, 36-летний украинец работал на предприятии по производству гробов близ города Новый Томышль. Тело мужчины нашли лесники недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве.

"Полицейские выяснили, что в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили владелице, она запретила вызвать карету скорой помощи и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что, потерявший сознание мужчина, исчез из терна заведения. Не было его также дома, где жил. При странных обстоятельствах исчез также один из украинец, который с ним жил и работал", - сказал представитель Велькопольской полиции Анджей Боровяк.

Он добавил, что "после изучения всей информации и договоренностей с прокуратурой полицейские решили задержать владелицу фирмы. Женщину взяли под стражу. Правоохранители начали также разыскивать украинца, который исчез после инцидента. За несколько дней они обнаружили его в одном из хостелов в Ломжи".

По информации Боровяка, доказательства и другие материалы дали основания для выдвижения владелицы заведения обвинение в неоказании помощи потерявшему сознание мужчине, а также непреднамеренном причинении смерти. За это ей грозит до пяти лет заключения. Подобное наказание грозит задержанному гражданину Украины, который, зная обстоятельства инцидента, скрывался и скрыл информацию, препятствуя следствию.

Умерший Василий Черней не болел, ранее не терял сознания, у него не было эпилепсии, говорит его жена Наталья. В Украине трое его несовершеннолетних детей остались без отца.

Как сообщал "Апостроф", в Любском воеводстве Польши в ДТП погибли трое граждан Украины, еще один украинец через несколько дней скончался в больнице.

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