Готовятся к новому сезону: опубликовано интересное видео из курортной Кирилловки

Туристы покинули один из самых популярных курортов Украины - Кирилловку, и теперь здесь во всю идет подготовка к новому сезону, который начнется в конце весны 2020 года.

Как пишут местные издания, на побережье Кирилловки при помощи тяжелой техники укрепляют берег, устанавливая каменные волнорезы.

Ситуацию, которая происходит в курортном поселке, в своем блоге показал "Креативный Мах". На опубликованном ролике видны огромные валуны, которые выгрузили у самого обрыва. Также видно, что здесь работает бульдозер, который перевозит и выгружает валуны в море.

Напомним, что в Кирилловке осенью уже третий год подряд наблюдается нашествие кивсяка, одной из разновидностей многоножек, которые вредят растениям.