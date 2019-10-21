Собирался взорвать аэродром: в Украине поймали опасного диверсанта из России, видео

В Украине правоохранители задержали россиянина-диверсанта, который готовился к теракту.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Леонид Харитонов три года назад переехал из Санкт-Петербурга (Россия). В Украине он женился на женщине, что удивило родственников, соседей, да и саму его жену Викторию Панченко.

"Он хотел именно с украинкой чего-то, хочу с украинкой, и все, и это меня насторожило", - отметила женщина и добавила, что они не жили как муж и жена.

Виктория жительница села, она проживала рядом со стратегическим объектом в Умани, а Харитонов ученый-химик. Как-то у них с женой произошел серьезный конфликт, когда мужчина не смог найти свой справочник по химии. Он буквально с кулаками набросился на жену, едва ее не убив. Он бросился на женщину с топором в руках, а она обратилась в полицию. Тогда россиянином заинтересовалась контрразведка. В его доме установили скрытую камеру. Техника зафиксировала такие разговоры Леонида Харитонова: "Падлы говнистые... Только ты повернешься, оно тебе нож в спину... Вот такие они твари. Они все такие. Все, все. Все без исключения, сто процентов. Сто и ноль-ноль-ноль. Они все суки. Вот стоишь в очереди, а за тобой дедок стоит, фашист недобитый, белобрысый такой, ну, чисто, каратель!"

Как стало известно, Леонид Харитонов - совладелец российской химической фирмы, работал в Америке, был руководителем среднего звена в мощном российском оборонном концерне "С.Е.Д".

Брак диверсанта стал идеальным прикрытием для легализации в Украине. Он давал возможность получить вид на жительство и осесть рядом с военным аэродромом.

Харитонов устроил в своем доме химическую лабораторию и производственную линию взрывчатки. Он легко делал взрывоопасные вещества - такие, что опаснее тротила. Потом он начал собирать адскую машинку. О каждом этапе своей лабораторной работы отчитывался на российский телефонный номер - набором кодовых слов. Правоохранители решили не ждать завершения "работы" россиянина, что могло привести к ужасным последствиям. Потому Харитонова задержали.

У опытного химика нашли сигареты, которые нашпигованы взрывчаткой. Майор Алексей Голубенко заявил, что Харитонов гений взрывотехники. Опытный сапер впервые увидел такое устройство. Убийственная сигарета была лишь ее детонатором: "Она тлела, горела девять минут, затем огонь доходил до взрывчатого вещества, она взрывалась и влекла другой взрыв".

Девять минут – это время на побег. Харитонов рассчитал все до секунды. Именно столько ему было нужно, чтобы, подпалив детонатор, отойти на безопасное расстояние. Он не был одиночкой, а имел кураторов, которые давали ему задания и переводили деньги на карточки, значительные суммы, после выполнения диверсии он планировал выехать за границу.

Подрывник интересовался билетами в Гонконг. Деньги на побег держал буквально под боком - полмиллиона рублей.

Дома у Харитонова нашли карты с отмеченным важнейшим военным объектом – уманьский аэродром. Там базируются боевые вертолеты. Над домом Харитонова постоянно слышен гул моторов. Почти ежедневно идет подготовка пилотов. Он полгода наблюдал за огромными цистернами, определялся с количеством взрывчатки. В металлических цилиндрах – сотни тон авиационного топлива. Но главное хранилище горючего скрытое от глаз под землей. Взрыв на поверхности стал бы детонатором для жидкой подземной бомбы, мощность которой трудно спрогнозировать.

В случае взрыва могло погибнуть значительное количество военнослужащих. Взрывчатка ГМТД не оставляет следов, поэтому эту взрывчатку так любят террористы.

"Взрывотехники говорят - все составляющие для взрывчатки есть в свободном обращении. Запретить их продажу нереально, потому что это бытовая химия. Однако, в странах Запада, которые являются мишенями для террористов, оптовый покупатель прекурсоров всегда попадает в поле зрения спецслужб. У нас же даже война не заставила ввести надежный контроль над рынком химических веществ", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 12 октября в оккупированном Донецке прогремели два взрыва, в результате которых пострадали четыре человека, в том числе ребенок.