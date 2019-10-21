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В Чернигове 23-летняя девушка получила пожизненный срок за жестокое убийство родственников

понедельник, 21 октября 2019, 19:43
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В Чернигове суд приговорил 23-летнюю девушку к пожизненному заключению за то, что она убила своих дядю и тетю.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, жестокое убийство произошло в апреле прошлого года.

Так, в ночь на 27 апреля одной из многоэтажек города нашли тела супругов с многочисленными ножевыми ранениями. Подозреваемой оказалась племянница погибших, которой на тот момент было 22 года.

Во время заседания суда убийца частично признала свою вину. Экспертиза показала, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда убивала родственников.

"В ходе длительного судебного разбирательства прокурором предоставлены доказательства, которые непосредственно исследованы судом. Коллегия судей признала их надлежащими и допустимыми, а также согласующимися между собой и подтверждающими совершение лицом инкриминируемого преступления", - отметили в прокуратуре.

Интересно, что родственники погибших также настаивали на пожизненном лишении свободы для убийцы.

Напомним, что появились подробности ужасного преступления на Волыни, где военнослужащая убила собственного новорожденного ребенка.

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