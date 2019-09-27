Живьем зарыли возле дома: под Львовом сестры-пограничницы жестоко убили новорожденного

Появились подробности ужасного преступления на Волыни, где военнослужащая убила собственного новорожденного ребенка.

По данным Государственного бюро расследований, в убийстве подозревают 20-летнюю пограничницу, а также ее сестру.

Обе проходят службу во Львовском пограничном отряде Западного территориального управления Государственной пограничной службы Украины. Им уже сообщили о подозрении.

Страшная трагедия произошла 29 июля, когда военнослужащая во дворе собственного дома родила ребенка. После этого она ударила новорожденную девочку по голове. Затем они с сестрой положили еще живого ребенка в полиэтиленовый пакет и закопали на огороде.

Девушкам сообщили подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка. Им грозит от десяти до пятнадцати лет, или даже пожизненное лишение свободы.

Как сообщал "Апостроф", 17 марта в Киеве 21-летняя мать зарезала свою месячную дочь, у женщины были проблемы с психикой.