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В Киеве парень погиб страшной смертью на территории университета: детали ЧП и фото

понедельник, 21 октября 2019, 11:42
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Утром, 21 октября, в Киеве на территории Киевского национального университета культуры и искусств повесился парень.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, труп молодого человека утром, около 8:30, нашел прохожий по адресу улица Евгения Коновальца, 36а. Тело находилось на территории высшего учебного заведения. На шее у него была петля, а конец веревки привязан к дереву.

Правоохранителям пока не удалось установить личность погибшего. Отмечается лишь, что на вид ему около 20 лет. Также пока не установлена причина его поступка.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места смерти юноши.

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Как сообщал "Апостроф", ранее под Ивано-Франковском в селе Быстрица при загадочных обстоятельствах погибла 11-летняя девочка, ее тело нашли в сарае. Правоохранители предполагают, что ребенок повесился.

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