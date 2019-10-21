В Киеве поймали наглого грабителя, напавшего на женщину в парке: фото

В Киеве полицейские задержали жителя Закарпатья, который ограбил женщину в столичном Гидропарке.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, мужчина посреди дня вырвал у жертвы сумку и убежал.

Пострадавшей оказалась 23-летняя жительница города, которая предоставила приметы злоумышленника и показала, куда убежал вор.

"Получив ориентировку, патрульные начали поиски злоумышленника. Впоследствии увидели незнакомца, который подходил под предоставленное описание. Во время поверхностного осмотра у злоумышленника обнаружили и изъяли деньги, а сумку, которую он успел избавиться, нашли неподалеку" - сообщили в полиции.

Задержанным оказался 27-летний житель Закарпатской области, ранее судимый за аналогичное преступление.

Напомним, что в Одессе патрульные полицейские задержали двух воровок, которые ограбили мужчину.