Вынесла из горящего дома на руках: на Закарпатье девочка спасла на пожаре младшего брата, фото

В селе Синевир Закарпатской области загорелся дом с двумя детьми внутри: восьмилетней девочке удалось выбраться из горящего здания и вынести оттуда своего младшего брата.

Об этом сообщается на Facebook странице "ДТП Украины".

По словам девочки, Иванки, около восьми вечера они с четырехлетним братиком смотрели по телевизору мультфильмы. Девочка услышала в доме едкий запах дыма, а в соседней комнате обнаружила огонь. С каждой минутой в доме становилось все труднее дышать.

К моменту обнаружения, огонь уже отрезал путь к выходу из дома через дверь, поэтому девочка открыла окно, сняла москитную сетку, и, взяв братика на руки, выбралась наружу.

На улице детей окружили односельчане, которые успокоили детей и позвонили их родителям, которые вместе со старшим братом были в отъезде по делам.

К моменту прибытия на место пожарных, огонь уже охватил почти всю крышу трехкомнатного жилого дома. Спасатели боролись с огнем почти два часа.

Как ранее сообщал "Апостроф", 17 октября произошел сильный пожар в жилой многоэтажке на улице Тычины.