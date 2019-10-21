RU  UA  EN

понедельник, 21 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 октября

17:02
Солистка "НеАнгелов" призналась в новом романе после развода с мужем
16:35
Джаред Лето из ревности пытался помешать выходу фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом
16:12
Сын Повалий показал в сети беременную жену и рассказал о своих страхах перед родами
15:53
85-летняя Софи Лорен появилась на публике в облегающем наряде: как сегодня выглядит актриса
14:54
В сети обсуждают образ Елены Зеленской на приеме в Японии: почему первая леди в черном
13:26
Отец приказывал разносить гостям марихуану: сын Майкла Дугласа сделал скандальное признание
13:08
Законопроект Геруса подрывает энергобезопасность Украины - европейский эксперт
13:06
Год со дня ДТП: актеры "Дизель Шоу" почтили память погибшей коллеги
12:28
Сын Виктории Бекхэм встречается с моделью, невероятно похожей на его мать: фото красотки
12:12
Вакарчук резко отреагировал на скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки
12:05
Журналисты развеяли мифы относительно производства "Корвалола" в СССР и на постсоветском пространстве
11:19
Пути разошлись: принц Гарри рассказал о сложных отношениях с братом Уильямом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вынесла из горящего дома на руках: на Закарпатье девочка спасла на пожаре младшего брата, фото

понедельник, 21 октября 2019, 16:33
переглянути новину українською

В селе Синевир Закарпатской области загорелся дом с двумя детьми внутри: восьмилетней девочке удалось выбраться из горящего здания и вынести оттуда своего младшего брата.

Об этом сообщается на Facebook странице "ДТП Украины".

По словам девочки, Иванки, около восьми вечера они с четырехлетним братиком смотрели по телевизору мультфильмы. Девочка услышала в доме едкий запах дыма, а в соседней комнате обнаружила огонь. С каждой минутой в доме становилось все труднее дышать.

К моменту обнаружения, огонь уже отрезал путь к выходу из дома через дверь, поэтому девочка открыла окно, сняла москитную сетку, и, взяв братика на руки, выбралась наружу.

На улице детей окружили односельчане, которые успокоили детей и позвонили их родителям, которые вместе со старшим братом были в отъезде по делам.

К моменту прибытия на место пожарных, огонь уже охватил почти всю крышу трехкомнатного жилого дома. Спасатели боролись с огнем почти два часа.

Как ранее сообщал "Апостроф", 17 октября произошел сильный пожар в жилой многоэтажке на улице Тычины.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: