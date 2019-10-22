RU  UA  EN

вторник, 22 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 октября

14:23
Актер "Игры престолов" сыграет главного злодея в сериале "Властелин колец"
13:35
Мне больно: фаворитка "Танців з зірками" рассказала о разводе со скандальным олигархом
13:22
Платье украинской ведущей с лицами президентов вызвало споры: такой "эпатаж" назвали неуместным
13:09
Самый успешный фильм для взрослых в истории: аналитики назвали главного претендента
12:40
Популярный лоукостер открывает новые направления из Украины с билетами от 15 евро
12:38
В сети набирает обороты коррупционный скандал вокруг главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко - СМИ
12:18
Королевскую семью смутил откровенный фильм о принце Гарри и Меган Маркл
12:00
Вопрос будет решен: Сивохо рассказал, чем займется в СНБО
11:46
15 минут позора: Моника Левински выпустит фильм о разрушенной репутации
11:23
Тина Кароль повторила фото знаменитой "Серии с полотенцами": фаны в восторге
10:55
Министр Зе-правительства ответил Коломойскому за дебила
10:15
Зеленский принял участие в интронизации нового императора Японии: полное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики ДНР вынесли "приговор" захваченному в плен украинскому журналисту

вторник, 22 октября 2019, 13:39
переглянути новину українською

Боевики "ДНР" "приговорили" украинского журналиста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы. Оккупанты "обвинили" его сразу по нескольким статьям.

Как сообщают сепаратистские издания, журналиста "Радио Свобода" боевики "обвинили" в создании экстремистской организации, шпионаже и публичным призывам к терроризму.

"Наказание" украинский журналист будет отбывать в колонии строгого режима.

В данный момент украинские власти еще не прокомментировали так называемый приговор украинскому журналисту.

Отметим, что боевики взяли в плен журналиста летом 2017 года. Сперва оккупанты молчали о задержании украинца, после чего сделали заявление, в котором "признали" его обвиняемым в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой "ДНР" не соглашаются на обмен журналиста Станислава Асеева.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: