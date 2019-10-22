Боевики ДНР вынесли "приговор" захваченному в плен украинскому журналисту

Боевики "ДНР" "приговорили" украинского журналиста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы. Оккупанты "обвинили" его сразу по нескольким статьям.

Как сообщают сепаратистские издания, журналиста "Радио Свобода" боевики "обвинили" в создании экстремистской организации, шпионаже и публичным призывам к терроризму.

"Наказание" украинский журналист будет отбывать в колонии строгого режима.

В данный момент украинские власти еще не прокомментировали так называемый приговор украинскому журналисту.

Отметим, что боевики взяли в плен журналиста летом 2017 года. Сперва оккупанты молчали о задержании украинца, после чего сделали заявление, в котором "признали" его обвиняемым в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой "ДНР" не соглашаются на обмен журналиста Станислава Асеева.