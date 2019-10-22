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Не укладывается в голове: на Волыни назревает скандал из-за "внезапной" смерти резервиста ВСУ, видео

вторник, 22 октября 2019, 23:20
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На Волыни произошел смертельный случай, в результате которого скончался резервист Юрий Степанюк.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Волинські новини.

Так, военкомат призвал на обучение на Ровенский военный полигон. Перед тем как ехать на стрельбище, мужчина прошел медосмотр. Медики решили, что он пригоден к службе.

Но на полигоне Юрий не пробыл и трех недель - его с тяжелой стадией воспаления легких без сопровождения медиков отдали на руки матери. Через несколько дней солдат скончался в одной из больниц Луцка.

Мать резервиста Арина Степанюк рассказывает, что после того, как она забрала сына с полигона, его судьбой не поинтересовался никто - ни командиры воинской части, в которой он служил, ни военкомат. Хотя в день смерти он должен быть еще на учениях.

Мать обратилась в прокуратуры, дабы в ведомстве выяснили все обстоятельства смерти ее сына.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе в жилом доме обнаружили тела двух бойцов ВСУ.

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