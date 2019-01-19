Прокурор раскрыл детали загадочной смерти двух ВСУшников в селе на Донбассе

Двоих украинских военнослужащих, тела которых нашли в жилом доме на Донбассе, никто не убивал.

Об этом заявил военный прокурор Операции объединенных сил Олег Цицак.

"Вчера (17 января, - прим. ред.) нашли два тела. Они не убиты. Пока мы не имеем выводов экспертизы, но они не убиты. Когда будут результаты экспертизы? Это не от меня зависит", - сказал он.

Напомним, тела двух украинских военнослужащих были найдены в доме в селе Калинове Покровского района Донецкой области. Погибшие служили в военной части, которая дислоцируется в указанном селе. На месте преступления найден пистолет "Макарова".

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе боевики убили одного военного ВСУ и ранили еще двоих.