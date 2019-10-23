RU  UA  EN

среда, 23 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 октября

20:53
Путин и Эрдоган достигли договоренности по Сирии: опубликован документ
20:12
Насколько богаты члены королевской семьи: состояние Елизаветы II, ее детей и внуков
19:18
Король Таиланда женился на генерале и на генерал-майоре, но что-то в семье двоеженца пошло не так
19:00
Как сделать костюм Джокера на Хэллоуин: грим, вещи и аксессуары
18:40
Не было ни взрывов, ни обрушения: в России расследуют загадочную массовую гибель шахтеров
17:09
Тренер раскрыл секрет безупречной фигуры 63-летней актрисы "Терминатора"
16:49
Украина - лучший вариант: известный певец рассказал, почему сменит гражданство Беларуси
16:45
В России загадочно погибла дочь дипломата: ее фото
16:15
Тодоренко запостила старое фото и теперь в Instagram "дискотека" - все ждут, что она снова родит
16:07
Россия пыталась все скрыть: в США узнали новые детали ядерного ЧП под Северодвинском
15:50
Сотни тракторов парализовали движение в центре Берлина: фото акции
15:12
Зеленский с женой показали наряды для торжества в Японии: как президент Украины выглядит во фраке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевой медик ВСУ рассказал про "ад" на передовой и спасение раненых

среда, 23 октября 2019, 05:44
переглянути новину українською
Фото: Армия Inform

Боевой медик Владимир с позывным "Гагарин", который до войны на Донбассе работал нейрохирургом в Харькове и имеет за плечами 13 лет стажа, рассказал, в каких тяжелых условиях приходится спасать раненных бойцов ВСУ.

Его рассказ публикует "Апостроф" со ссылкой на Армия Inform.

"В спасении раненых важную роль играет не только медик, но и водитель медевака, в нашем случае "мотолыги", - говорит он. - Помню, как в прошлом году мы вывезли сразу восемь раненых серьезным артобстрелом. Головы поднять не могли. Только благодаря водителю мы остались целыми и смогли забрать всех".

По его словам, в тот день бой начался с самого утра, около шести.

"Практически сразу ожила моя рация: "Ханой, 300". Только мы вывезли одного раненого, как к нам побежали люди, все в крови, но не тяжелые ... Кричат: "На нас внимания не обращайте, тяжелые - там, метрах в 100-150 в сторону противника". Ну что делать? Мы туда. Прибежали, а там двое очень тяжелых, в обломках - от макушки до пяток. Огонь - проливной. Мы очень быстро бежали, четверо ребят мне помогали и по дороге двое из них также хапанули свинца..." - делится воспоминаниями военный.

Как уточняет медик, таким образом в "мотолыге" оказались уже пятеро раненых.

"Мы понимали, что надо быстро бежать, потому мотолыга своим звуком раздражает врага. Только выскочили в безопасное место, как снова ожила рация - "трехсотые". Мчишься с мыслью: "Кто? Кто на этот раз? Только бы успеть. Если вытащим живым, то сделаем все возможное и невозможное, чтобы спасти. Только бы успеть ... Так мы собрали восемь человек в машине ... Все, кого забрали, - выжили. Большинство вернулись в строй. Поэтому, которая может быть пенсия?" – заканчивает свой рассказ Владимир.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о трагической смерти молодого ветерана АТО Николая Мучинского.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: