Боевой медик ВСУ рассказал про "ад" на передовой и спасение раненых

Боевой медик Владимир с позывным "Гагарин", который до войны на Донбассе работал нейрохирургом в Харькове и имеет за плечами 13 лет стажа, рассказал, в каких тяжелых условиях приходится спасать раненных бойцов ВСУ.

Его рассказ публикует "Апостроф" со ссылкой на Армия Inform.

"В спасении раненых важную роль играет не только медик, но и водитель медевака, в нашем случае "мотолыги", - говорит он. - Помню, как в прошлом году мы вывезли сразу восемь раненых серьезным артобстрелом. Головы поднять не могли. Только благодаря водителю мы остались целыми и смогли забрать всех".

По его словам, в тот день бой начался с самого утра, около шести.

"Практически сразу ожила моя рация: "Ханой, 300". Только мы вывезли одного раненого, как к нам побежали люди, все в крови, но не тяжелые ... Кричат: "На нас внимания не обращайте, тяжелые - там, метрах в 100-150 в сторону противника". Ну что делать? Мы туда. Прибежали, а там двое очень тяжелых, в обломках - от макушки до пяток. Огонь - проливной. Мы очень быстро бежали, четверо ребят мне помогали и по дороге двое из них также хапанули свинца..." - делится воспоминаниями военный.

Как уточняет медик, таким образом в "мотолыге" оказались уже пятеро раненых.

"Мы понимали, что надо быстро бежать, потому мотолыга своим звуком раздражает врага. Только выскочили в безопасное место, как снова ожила рация - "трехсотые". Мчишься с мыслью: "Кто? Кто на этот раз? Только бы успеть. Если вытащим живым, то сделаем все возможное и невозможное, чтобы спасти. Только бы успеть ... Так мы собрали восемь человек в машине ... Все, кого забрали, - выжили. Большинство вернулись в строй. Поэтому, которая может быть пенсия?" – заканчивает свой рассказ Владимир.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о трагической смерти молодого ветерана АТО Николая Мучинского.