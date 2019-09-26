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Стало известно о трагической смерти молодого ветерана АТО: фото

четверг, 26 сентября 2019, 20:45
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В четверг, 26 сентября, в Тернопольской области умер доброволец и ветеран АТО Николай Мучинский.

Об этом сообщает ресурс "Реально".

Украинский воин умер после тяжелой болезни. Известно, что сам Мучинский родился в селе Конюхи Тернопольской области. Он участвовал в войне на Донбассе в добровольческом батальоне "Айдар".

Похороны состоится в пятницу, 27 сентября, в 13:00 на его родине - в селе Конюхи.

Напомним, 26 июня в селе Ильинцы Винницкой области умер 37-летний участник АТО Максим Слипенький, который ранее провалился в яму, спасая коллегу на птицефабрике.

Как сообщал "Апостроф", пользователей интернета поразила история о жертвах войны на Донбассе - перед Стеной памяти у Михайловского собора в Киеве по погибшему отцу скорбел его сын.

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