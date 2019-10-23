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Бойцы ВСУ понесли тяжелые потери на Донбассе

среда, 23 октября 2019, 07:52
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За прошедшие сутки, 22 октября, на востоке Украины боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Как сообщили в пресс-центре ООС, враг открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов, стрелкового оружия. Кроме того, противник использовал управляемые противотанковые ракеты.

По данным украинских силовиков, в результате обстрелов еще трое украинских военных получили ранения.

"С начала текущих суток террористы семь раз обстреляли позиции украинских военных. В частности, вблизи Водяного ударили из артиллерии калибра 122 мм, дважды неподалеку Пищевика и один раз в районе Павлополя - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле Песков - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Напомним, что на Волыни произошел смертельный случай, в результате которого скончался резервист Юрий Степанюк.

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