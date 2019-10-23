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Как россияне "запугивают" бойцов ВСУ: в сети показали интересные фото

среда, 23 октября 2019, 07:03
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Российские наемники на Донбассе продолжают провокации против украинских военных - бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходят СМС-ки со странным содержанием, которыми их хотят запугать и подорвать боевой дух.

Соответствующие снимки на своей странице в Facebook обнародовал Константин Реуцкий.

"SMS-спам для бойцов ВСУ. Накануне "второго Минска" и наши дни. Меняется текст, но не цель", - написал он, сравнив новые сообщения с полученными в феврале 2019 года.

"Разведение сил - не позор, а первый шаг к миру", - сказано в новых SMS, которые получили бойцы ВСУ. Судя по всему, россияне хотят показать, что ситуация под их контролем и они знают о местонахождении украинских военных.

В предыдущих речь шла о том, что окружения нет и нужно уходить.

Как сообщал "Апостроф", ранее выяснилось, что подобные информационные операции россияне проводят с помощью станции радиоэлектронной борьбы РБ341В "Леер-3".

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