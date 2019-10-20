RU  UA  EN

воскресенье, 20 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 октября

07:30
Бэк-вокалистка Ирины Билык и брат Дмитрия Колдуна: как прошел 6 выпуск шоу Х-фактор 10
07:00
Как приготовить настоящий Красти-бургер: простой пошаговый рецепт

19 октября

21:01
Защитница Украины заставила судей Х-фактора аплодировать стоя: видео
19:02
"Заря" вырвала победу у второй команды Украины: видео
19:00
Тыквы на Хэллоуин-2019: 10 креативных и жутких идей к празднику
18:52
Заря - Десна - 2:1 видео матча
15:45
Карпаты - Львов - 0:0 результат матча
15:02
Семейные выходные: Горбунов и Осадчая показали, как наслаждаются осенью в Киеве
13:54
Ограничивает свободы человека: MARUV высказалась о новых правилах Нацотбора на Евровидение
12:30
Редкий кадр: Дженнифер Энистон показала себя в детстве
11:17
Новый чайник и два охранника: в России рассказали, что Лобода требует на гастролях
10:11
Справиться не получается: MONATIK откровенно рассказал о своих зависимостях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Люди Путина устраивают подлые провокации против ВСУ на Донбассе: детали и фото

воскресенье, 20 октября 2019, 07:35
переглянути новину українською

Российские военные устраивают подлые провокации против бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, рассылая им пропагандистские СМС-сообщения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, такие же сообщения получают украинские журналисты на линии разграничения.

"Содержание текстов повторяет нарратив, несколько лет назад брошенный российскими или пророссийскими медиа в украинское общество: "Война на Востоке - это война олигархов". Эту формулировку охотно подхватили люди, которым нужна хоть какая-то внутренняя мотивация, чтобы игнорировать факт войны в стране", - отметил журналист.

Цаплиенко добавил, что подобные провокации российские военные устроили во время учений британских военных в Эстонии. Тогда им начали приходить странные СМСки на английском языке: "Мы следим за вами".

В украинской разведке уже установили, что информационные операции россияне проводят, в частности, с помощью станции радиоэлектронной борьбы РБ341В "Леер-3", поэтому для Украины подобные СМС-сообщения являются прямым признаком присутствия именно военных РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики ДНР отметились очередной провокацией на Донбассе, один украинский военный получил ранения.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

Толерантность 2.0: как человеку перестать быть "заложником"

Без хамства и унижений, но с увольнениями: что у Зеленского придумали с новым Трудовым кодексом

Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: