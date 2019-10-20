Люди Путина устраивают подлые провокации против ВСУ на Донбассе: детали и фото

Российские военные устраивают подлые провокации против бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, рассылая им пропагандистские СМС-сообщения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, такие же сообщения получают украинские журналисты на линии разграничения.

"Содержание текстов повторяет нарратив, несколько лет назад брошенный российскими или пророссийскими медиа в украинское общество: "Война на Востоке - это война олигархов". Эту формулировку охотно подхватили люди, которым нужна хоть какая-то внутренняя мотивация, чтобы игнорировать факт войны в стране", - отметил журналист.

Цаплиенко добавил, что подобные провокации российские военные устроили во время учений британских военных в Эстонии. Тогда им начали приходить странные СМСки на английском языке: "Мы следим за вами".

В украинской разведке уже установили, что информационные операции россияне проводят, в частности, с помощью станции радиоэлектронной борьбы РБ341В "Леер-3", поэтому для Украины подобные СМС-сообщения являются прямым признаком присутствия именно военных РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики ДНР отметились очередной провокацией на Донбассе, один украинский военный получил ранения.