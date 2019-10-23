На Закарпатье квадроцикл влетел в толпу людей: фото с места аварии

Во вторник, 22 октября, в селе Кольчино, Закарпатской области, водитель квадроцикла врезался в толпу людей на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Перший.com.ua".

По предварительной информации, водитель квадроцикла, 1992 года рождения, пытался объехать разворачивающийся на дороге автобус, однако не рассчитал маневр и выехал на пешеходную зону, где стояло множество людей.

Под колеса квадроцикла попало две женщины, 1959 и 1982 годов рождения, жительницы села Клочки. Одна из них получила легкие травмы, а другая попала в реанимацию.

У нее диагностированы открытые переломы обеих костей голени и повреждение связок правого коленного сустава.

Как ранее сообщал "Апостроф", 21 октября в Киеве возле станции метро "Славутич" водитель автомобиля такси совершил наезд на девушку-пешехода и скрылся с места ДТП.