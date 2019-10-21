Сбил девушку и уехал: в полиции показали фото таксиста, который устроил опасное ДТП в Киеве

В понедельник, 21 октября, в Киеве возле станции метро "Славутич" водитель автомобиля такси совершил наезд на девушку-пешехода и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Информацию об инциденте передали сотрудникам патрульной полиции, которые наблюдают за безопасностью столицы через видеокамеры системы "Безопасный город". Они установили возможное направление движение нарушителя.

На улице Олеся Гончара патрульные обнаружили подозреваемого, который в общении с сотрудниками полиции заметно нервничал. Как отмечается, сперва водитель отрицал свою причастность к ДТП, однако затем рассказал, что действительно "зацепил" девушку на тротуаре. Он не только скрылся с места происшествия, но и сразу же купил и поставил новые запчасти, вместо поврежденных в ДТП. После этого таксист продолжил заниматься развозом пассажиров.

Водителя доставили в отделение полиции, а на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 19 октября, в Киеве произошло жуткое ДТП - на Гостомельской трассе столкнулись мотоцикл и Volkswagen Golf, в результате чего скончалась молодая девушка-байкер.