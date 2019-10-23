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Под Херсоном военный грузовик попал в ДТП с переворотом: опубликовано видео

среда, 23 октября 2019, 20:15
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В среду, 23 октября, под Херсоном произошло серьезное ДТП с участием военного грузовика.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Херсон оперативный" в Facebook.

Так, судя по кадрам, авария произошла при въезде в Раденск. Видно, как часть военного грузовика, на прицепе, лежит на боку.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Херсоном военный грузовик попал в страшное ДТП с маршруткой. Авария произошла 21 августа, на трассе в районе села Чернобаевка Херсонской области. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал: ехавшие в маршрутке люди отказались от вызова "скорой" на место, так как все спешили добраться в Херсон. Однако, как отмечается, многие из них получили ушибы.

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