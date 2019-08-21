Под Херсоном военный грузовик попал в страшное ДТП с маршруткой: опубликованы фото

В среду, 21 августа, на трассе в районе села Чернобаевка Херсонской области столкнулись военный грузовик и маршрутка "Николаев-Херсон".

Об этом сообщает издание "Новости-N".

По словам пассажиров маршрутки, оба транспортных средства двигались из Николаева в Херсон. В районе Чернобаевки водитель грузовика на достаточно высокой скорости врезался сзади в маршрутку. Как говорят пассажиры, удар был такой силы, что практически сложились задние кресла микроавтобуса.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал: ехавшие в маршрутке люди отказались от вызова "скорой" на место, так как все спешили добраться в Херсон. Однако, как отмечается, многие из них получили ушибы.

Относительно пострадавших среди военнослужащих, которых перевозил КАмаЗ, информации нет.

Всех пассажиров и микроавтобуса, и грузовика, отправили к месту назначения другим транспортом.

По словам очевидцев, водитель грузовика пытался убедить полицейских, что у него неожиданно отказали тормоза, что и стало причиной аварии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 августа, в Киевской области возле села Гоголев произошла серьезная дорожная авария: двое человек, в том числе 7-летний ребенок, погибли.