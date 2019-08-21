RU  UA  EN

среда, 21 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 августа

16:42
В Украину прилетит важный гость из США: в сети раскрыли детали
16:38
Роналду сделал неожиданное заявление касаемо своего будущего
16:29
Под Херсоном военный грузовик попал в страшное ДТП с маршруткой: опубликованы фото
16:23
"Террорист" Рубан похвастался отдыхом на райском острове и показал фото
16:02
Нужно потерпеть: соцсети бурно обсуждают список "достижений" Зеленского
16:02
В шоке от троллинга: Бритни Спирс рассказала о жестокости в соцсетях
16:00
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" обвинили окружение Зеленского в рейдерском захвате СМИ
15:56
Они были везде: как "воры в законе" помогали Путину захватывать Крым
15:39
На Байковом кладбище в Киеве простились с известным волонтером: фото
15:21
Порошенко с семьей улетел отдыхать в необычное место: первые подробности
15:10
Я хотел убить Короля Ночи: Кит Харингтон о роли Джона Сноу и финале "Игры престолов"
14:52
Ким Кардашьян заигралась с фотошопом и не заметила, как у нее появился лишний палец: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Херсоном военный грузовик попал в страшное ДТП с маршруткой: опубликованы фото

среда, 21 августа 2019, 16:29
переглянути новину українською

В среду, 21 августа, на трассе в районе села Чернобаевка Херсонской области столкнулись военный грузовик и маршрутка "Николаев-Херсон".

Об этом сообщает издание "Новости-N".

По словам пассажиров маршрутки, оба транспортных средства двигались из Николаева в Херсон. В районе Чернобаевки водитель грузовика на достаточно высокой скорости врезался сзади в маршрутку. Как говорят пассажиры, удар был такой силы, что практически сложились задние кресла микроавтобуса.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал: ехавшие в маршрутке люди отказались от вызова "скорой" на место, так как все спешили добраться в Херсон. Однако, как отмечается, многие из них получили ушибы.

Относительно пострадавших среди военнослужащих, которых перевозил КАмаЗ, информации нет.

Всех пассажиров и микроавтобуса, и грузовика, отправили к месту назначения другим транспортом.

По словам очевидцев, водитель грузовика пытался убедить полицейских, что у него неожиданно отказали тормоза, что и стало причиной аварии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 августа, в Киевской области возле села Гоголев произошла серьезная дорожная авария: двое человек, в том числе 7-летний ребенок, погибли.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: