Семьи с детьми спаслись чудом: появились фото страшного пожара в Киеве

В ночь на 23 октября в Киеве произошел масштабный пожар, который чудом не забрал жизни двух семей с детьми.

Как пишет "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook, возгорание произошло в частном доме по улице Новомостицкой, 4.

Здесь практически полностью сгорел трехэтажный жилой дом, в котором в момент пожара находились две семьи. Чудом жильцы дома смогли выбежать из горящего здания.

К ликвидации пожара были привлечены свыше 40 спасателей и 10 единиц техники.

Тушение пожара продолжалось более часа. Как рассказали сами пожарные, это было вызвано тем, что в канализации не было достаточного давления для подачи воды.

Также появились кадры с места ужасного происшествия.

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Напомним, что в Закарпатской области загорелся дом с двумя детьми внутри: восьмилетней девочке удалось выбраться из горящего здания и вынести оттуда своего младшего брата.