В Сумах недовольный пассажир расстрелял таксиста: видео и подробности ЧП

В Сумах неадекватный пассажир такси начал стрельбу по водителю, который неправильно озвучил ему стоимость проезда.

Как сообщает Магнолия ТВ в Facebook, инцидент произошел на улице Мазепы.

Конфликт возник после того, как водитель автомобиля озвучил сумму, которая была на три гривны больше, чем заявленная изначально диспетчером.

В ходе ссоры один из пассажиров достал оружие и начал стрелять в таксиста. После этого нападавший попытался скрыться с места преступления, но его задержали.

По решению суда стрелка взяли под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.

Если вину подозреваемого докажут, он может быть лишен свободы сроком на семь лет.

Напомним, что в понедельник, 21 октября, в Киеве возле станции метро "Славутич" водитель автомобиля такси совершил наезд на девушку-пешехода и скрылся с места ДТП.