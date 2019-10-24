Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП по дороге из Киева в Варшаву: опубликованы фото

В Сумской области произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, в результате которого погиб один человек.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, авария произошла около 3:25 24 октября в районе села Федоровка. Здесь столкнулись автобус, который двигался из Киева в Варшаву, и грузовой автомобиль.

В результате аварии погиб второй водитель автобуса. Трое пассажиров автобуса с травмами доставлены в больницу.

Всего в автобусе был 31 пассажир, из них 13 несовершеннолетних.

Всех пассажиров доставили в актовый зал административного здания патрульной полиции в город Сарны.

Тело погибшего водителя из искореженного салона автобуса пришлось доставать при помощи специальных средств.

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Напомним, что в среду, 23 октября, под Херсоном произошло серьезное ДТП с участием военного грузовика.