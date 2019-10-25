Пламя вырывается из окна: в Киеве вспыхнул мощный пожар в многоэтажке, видео

В пятницу, 25 октября, в Киеве по адресу улица Киквидзе, 4а, произошел пожар в жилой многоэтажке.

Об этом, как сообщает "Апостроф", уведомило dtp.kiev.ua со ссылкой на очевидцев событий.

Также было опубликовано видео с места пожара, по нему видно, что возгорание наблюдается на первом этаже жилого здания, предположительно, в квартире.

Согласно свидетельствам очевидцев, на место уже прибыли спасатели и пожарные, а также патруль полиции и сотрудники службы газа.

"В Киеве на Киквидзе 4А, сильное возгорание жилого помещения на первом этаже. На месте скорая, полиция, газовая, пожарная службы, детали возникновения возгорания и информацию о пострадавших устанавливаем", - говорится в уведомление сообщества.

Как сообщал "Апостроф", 24 октября в Киеве произошло возгорание на стройке нового жилого комплекса. В ходе пожара погиб мужчина – работник строительной бригады, которого зажало дверью лифта.