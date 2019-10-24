В Киеве произошел смертельный инцидент на строительстве нового ЖК: фото 18+

В четверг, 24 октября, произошел смертельный случай на стройке нового жилого комплекса.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя фото с места ЧП.

"Предварительно, строитель проводил ремонтные работы лифта. Когда лифт внезапно начал закрывать дверь - мужчина прыгнул в него, но немного не успел - его зажало дверью и лифт тронулся", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, к сожалению, от полученных травм мужчина погиб. Достать его смогли только спасатели ГСЧС.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в страшном пожаре погибла женщина. По прибытию на место спасатели обнаружили, что горит двухкомнатная квартира на первом этаже 12-этажного дома. Возгорание произошло в одной из комнат.