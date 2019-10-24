RU  UA  EN

четверг, 24 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 октября

19:29
В Киеве произошел смертельный инцидент на строительстве нового ЖК: фото 18+
19:04
На супермодель Эмили Ратаковски подали в суд за фото в Instagram
19:00
А не врет ли реклама: 7 вредных продуктов, которые называют полезными
18:56
Топ-чиновника "Борисполя" поймали на лжи в декларации на 10 млн
18:19
Украинцев предупредили об опасной непогоде: где и чего ждать
18:09
Сколько будет стоить открыть казино в Украине: названы крупные суммы
18:08
Адвокаты и шпионы: Роуз Макгоуэн рассказала, как Вайнштейн запугивал ее после изнасилования
17:30
Остановите Землю: соцсети шокировал вердикт Евросуда по скандальной Штепе
17:24
Из гостинной Елизаветы II исчезло фото Меган Маркл: британские СМИ решили, что это война
17:20
Сенцов назвал черты, которые могут спасти и погубить украинцев
17:20
В Киеве прошел модуль STEM is FEM, где школьницы искали ответы на вопросы отрасли биотехнологий
16:58
В Киеве в страшном пожаре погибла женщина: подробности ЧП
Все новости

В Киеве произошел смертельный инцидент на строительстве нового ЖК: фото 18+

четверг, 24 октября 2019, 19:29
переглянути новину українською

В четверг, 24 октября, произошел смертельный случай на стройке нового жилого комплекса.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя фото с места ЧП.

"Предварительно, строитель проводил ремонтные работы лифта. Когда лифт внезапно начал закрывать дверь - мужчина прыгнул в него, но немного не успел - его зажало дверью и лифт тронулся", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, к сожалению, от полученных травм мужчина погиб. Достать его смогли только спасатели ГСЧС.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в страшном пожаре погибла женщина. По прибытию на место спасатели обнаружили, что горит двухкомнатная квартира на первом этаже 12-этажного дома. Возгорание произошло в одной из комнат.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: