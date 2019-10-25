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Украинские бойцы подорвались на растяжке на Донбассе

пятница, 25 октября 2019, 20:48
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С начала суток пятницы, 25 октября, в районе военного конфликта на Донбассе, ранения получили трое украинских военнослужащих, причем двое из них подорвались на растяжке, установленной боевиками.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток ранения получили три военнослужащие Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций", - говорится в сообщении.

Как уточняется, с начала суток боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 24 октября, боевики устроили новую провокацию на Донбассе, обстреляв работников коммунального предприятия "Лугансквода".

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