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В аэропорту задержан заммэра Днепра: что известно

пятница, 25 октября 2019, 19:49
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Фото: Украинская правда

В пятницу, 25 октября, в аэропорту "Харьков" задержали заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, который находился в розыске.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Украинскую правду".

На данный момент информации о розыске Лысенко на сайте МВД уже нет. При этом, прокуратура Днепра не опровергла, но и не подтвердила эту информацию.

Отметим, в сентябре Лысенко объявили в розыск из-за присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (29,5 млн грн.). В мэрии Днепра позже сообщили, что Лысенко находится в плановом отпуске.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с городским головой Днепра Борисом Филатовым, что тот уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", фотомодель из Днепра Анна Минюкова, известная также как Ася Микович, заявила, что разденется для фотосессии, если мэр города Борис Филатов выиграет пари с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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