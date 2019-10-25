В Киеве женщина за рулем Hyundai устроила опасное ДТП с переворотом: фото

В ночь на пятницу, 25 октября, в Киеве женщина за рулем Hyundai не справилась с управлением, в результате чего устроила опасное ДТП с переворотом.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Авария произошла около 01:30 на Набережном шоссе, в сторону Почтовой площади.

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"В результате неумелого и нетрезвого маневрирования мадам на Hyundai (#AA1220KX) начало бросать по дороге, потом наехала на отбойник. От последнего маневра автомобиль оказался на крыше. Проходить тест на состояние опьянения госпожа отказалась", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Киева пьяная женщина устроила жесткое ДТП. Авария произошла на пересечении улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара. Тест на драгере показал, что в крови виновницы аварии - 1,1 промилле алкоголя.