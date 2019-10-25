RU  UA  EN

пятница, 25 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 октября

07:00
Маринованные маслята на зиму: простой рецепт любимой закуски
06:52
В ЕС приняли новое решение по судьбе Brexit: названы четкие сроки
00:28
В США молодая проповедница стала порнозвездой: фото и биография красавицы

24 октября

19:04
На супермодель Эмили Ратаковски подали в суд за фото в Instagram
19:00
А не врет ли реклама: 7 вредных продуктов, которые называют полезными
18:08
Адвокаты и шпионы: Роуз Макгоуэн рассказала, как Вайнштейн запугивал ее после изнасилования
17:24
Из гостинной Елизаветы II исчезло фото Меган Маркл: британские СМИ решили, что это война
16:54
Испуганная Леся Никитюк в ответ разыграла Педана: похоже, ее пранк оказался круче
16:30
Открытие Киевской недели критики: какие три главных фильма стоит посмотреть на фестивале
16:11
Быстро ушел в другие миры: Руслана Писанка рассказала о смерти родного человека
15:20
Украинская певица вдруг решила стать прокурором, и вот ее первый месседж: "Посажу всех"
14:27
Травля - это и есть "совок": украинская певица вступилась за хор Веревки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве женщина за рулем Hyundai устроила опасное ДТП с переворотом: фото

пятница, 25 октября 2019, 08:49
переглянути новину українською

В ночь на пятницу, 25 октября, в Киеве женщина за рулем Hyundai не справилась с управлением, в результате чего устроила опасное ДТП с переворотом.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Авария произошла около 01:30 на Набережном шоссе, в сторону Почтовой площади.

1 / 1
1 / 1
1 / 1

"В результате неумелого и нетрезвого маневрирования мадам на Hyundai (#AA1220KX) начало бросать по дороге, потом наехала на отбойник. От последнего маневра автомобиль оказался на крыше. Проходить тест на состояние опьянения госпожа отказалась", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Киева пьяная женщина устроила жесткое ДТП. Авария произошла на пересечении улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара. Тест на драгере показал, что в крови виновницы аварии - 1,1 промилле алкоголя.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: