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В центре Киева пьяная женщина устроила жесткое ДТП: фото, видео

пятница, 20 сентября 2019, 06:57
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В ночь на 20 сентября в центре Киева случилось ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла на пересечении улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара.

Как сообщает "Информатор", здесь Mercedes влетел в Mazda, после чего второй автомобиль отбросило в фасад здания.

Водитель Mazda рассказал, что двигался по улице Большая Житомирская в сторону Михайловского монастыря. На перекресток он выехал на зеленый сигнал светофора, где в него влетел Mercedes. Автомобиль ударился об угол здания и получил серьезные повреждения.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Водитель Mazda в аварии повредил руку и колено.

Прибывшие на место полицейские установили, что женщина на Mercedes была в состоянии алкогольного опьянения. Тест на драгере показал, что в ее крови находится 1,1 промилле алкоголя.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 19 сентября в Киеве полицейские устроили погоню за автомобилем Peugeot, который скрывался с места ДТП.

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