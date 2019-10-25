В Киеве посреди рынка прогремел мощный взрыв: первые подробности и кадры с места

В ночь на пятницу, 25 октября, в Киеве прогремел мощный взрыв на территории рынка Радосинь.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

ЧП произошло около 00:40 по адресу улица Теодора Драйзера, 8, в результате случившегося никто не пострадал.

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По словам сотрудника охранной фирмы "Шериф", прибывшего на место после сработки сигнализации, взрыв прогремел в проходе между МАФами. Вероятно, злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. Скорее всего, это была граната.

На месте происшествия работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Обнаружены осколки взрывного устройства и рычаг от гранаты. Детали случившегося выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате взрыва в центре Киева, на улице Пушкинской, погиб известный ветеран АТО, руководитель группы "Купол" Виктор Дектярев ("Сенсей").