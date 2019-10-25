В России братья-близнецы из Украины совершили двойной суицид: подробности жуткой истории

В Подмосковье (Россия) братья-близнецы вдвоем покончили жизнь самоубийством.

Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

Известно, что погибшими оказались Роман и Сергей Гринченко. Они приехали в РФ на заработки.

"Устроились в компанию из Чехова, работали на складах. По предварительной информации, им не выплачивали зарплату, у мужчин были большие проблемы с деньгами", - говорится в сообщении.

Подозревают, что финансовые трудности и стали причиной самоубийства. Они повеселись в поселке Ровки - в лесу, прямо на деревьях. Их тела местные жители обнаружили в четверг, 24 октября. Точные обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.

Как сообщал "Апостроф", полиция расследует обстоятельства двух аналогичных самоубийств в разных районах Киевской области, которые произошли в конце августа этого года.