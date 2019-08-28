Под Киевом произошла серия загадочных самоубийств: в полиции раскрыли детали

Полиция расследует обстоятельства двух аналогичных самоубийств в разных районах Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В обоих случаях погибшие парни 1991 года рождения покончили жизнь самоубийством выстрелом из гладкоствольного ружья. События произошли во вторник, 27 августа. Одно ЧП случилось утром в селе Чопилки, Переяслав-Хмельницкого района. Второе - после обеда в городе Яготин. Предварительно, погибшие не оставили предсмертной записки.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. По данным фактам открыто два уголовных производства по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной пометкой "самоубийство". Продолжается следствие.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 26 августа, в Деснянском районе Киева женщина выпрыгнула с окна многоэтажного жилого дома со своей собакой.