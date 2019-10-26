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Десятки убитых и раненых: появись данные о крупных потерях боевиков ЛДНР в октябре

суббота, 26 октября 2019, 14:58
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В октябре на востоке Украины в результате боевых действий погибло 18 российских наемников, еще 46 получили ранения.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

"Просто статистика о турне Кобзона на оккупированных территориях. Данные немного как говорится немного+ -, но близки к верным. Вместе победим! Кто забыл подписаться, спасибо", - пишет в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Сепаратисты уточняют, что среди раненых 22 в тяжелом состоянии.

Напомним, что руководитель Трехсторонней контактной группы в минском процессе, второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что так называемая "формула Шнайнмайера" к миру на Донбассе не приведет.

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