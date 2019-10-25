Сливает Зеленского: Кучма разозлил сеть заявлением по "формуле Штайнмайера"

Руководитель трехсторонней контактной группы в минском процессе, второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что так называемая "формула Шнайнмайера" к миру на Донбассе не приведет.

Об этом он заявил в Чернигове, после традиционного вручения стипендий Благотворительного фонда "Украина" лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.

"Формула Штайнмайера" к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать", - отметил политик.

По словам Кучмы, проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы - это полный абсурд. Также, по его мнению, не может быть речи и об особом статусе Донбасса, поскольку это - путь к конфедерационному устройству Украины.

Еще одним нюансом, который надо учитывать, прежде чем соглашаться на какие-то условия, отметил Кучма, является состояние оккупированной территории.

"Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро", - сказал он.

Поэтому, добавил политик, восстановление мира на Донбассе - процесс длительный, ответственный, который в значительной степени зависит от позиции лидеров европейских стран, а особенно от позиции президента США Дональда Трампа.

"Потому что сегодня только эта страна более или менее влияет на Россию", - отметил Кучма.

В сети бурно отреагировали на заявление экс-президента.

Детальнее о важных подробностях переговоров по Донбассу, читайте в материале "Апострофа": Россия предлагает Украине условия, на которые мы никогда не пойдем - Леонид Кучма.