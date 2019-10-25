RU  UA  EN

пятница, 25 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 октября

18:27
В Киеве студенты поймали наглого вора-рецидивиста: видео
18:23
Минеры опять устроили панику по всему Киеву: опубликован список целей
18:20
Величайший артист и будущий президент: Канье Уэст удивил сеть эксцентричным интервью
18:08
Маша Ефросинина показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике
17:42
Прокуратура отреагировала на убийство свидетеля по делу Вороненкова
17:16
В Украину идут заморозки и мокрый снег: синоптики назвали дату
17:08
M1 Music Awards 2019: объявлены номинанты престижной музыкальной премии
16:52
Под Хмельницким мужчина застрелил родителей жены и ранил маленькую дочь: фото
16:52
Бойня в Харькове: в сети указали на связь с резонансным убийством в Киеве
16:45
МАУ объявила об отмене множества рейсов из "Борисполя": что делать с билетами
16:40
Элтон Джон назвал Мадонну противной и неблагодарной из-за слов о Леди Гаге
16:16
Кому-то совсем не холодно: появились интересные фото с пляжей в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сливает Зеленского: Кучма разозлил сеть заявлением по "формуле Штайнмайера"

пятница, 25 октября 2019, 18:27
переглянути новину українською

Руководитель трехсторонней контактной группы в минском процессе, второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что так называемая "формула Шнайнмайера" к миру на Донбассе не приведет.

Об этом он заявил в Чернигове, после традиционного вручения стипендий Благотворительного фонда "Украина" лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.

"Формула Штайнмайера" к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать", - отметил политик.

По словам Кучмы, проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы - это полный абсурд. Также, по его мнению, не может быть речи и об особом статусе Донбасса, поскольку это - путь к конфедерационному устройству Украины.

Еще одним нюансом, который надо учитывать, прежде чем соглашаться на какие-то условия, отметил Кучма, является состояние оккупированной территории.

"Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро", - сказал он.

Поэтому, добавил политик, восстановление мира на Донбассе - процесс длительный, ответственный, который в значительной степени зависит от позиции лидеров европейских стран, а особенно от позиции президента США Дональда Трампа.

"Потому что сегодня только эта страна более или менее влияет на Россию", - отметил Кучма.

В сети бурно отреагировали на заявление экс-президента.

Детальнее о важных подробностях переговоров по Донбассу, читайте в материале "Апострофа": Россия предлагает Украине условия, на которые мы никогда не пойдем - Леонид Кучма.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Одни и те же ошибки: как в Украине собрались реформировать СБУ

Формула Штайнмайера - не капитуляция, но она ничего не меняет - Сьюзан Стюарт

Скандал в Киевской академии искусств: прокуратура расследует " финансовые махинации" родительских фондов

Тайное имущество и уклонение от уплаты налогов: скандальные подробности о главе ФГИУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: