RU  UA  EN

суббота, 26 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 октября

14:11
У тебе оружие забрать? Зеленский жестко поговорил с бойцом ООС на Донбассе, видео
14:02
Настя Каменских в бикини устроила сексуальные танцы на пляже: видео
13:30
Никак не уходит: сеть взорвалась забавными фотожабами из-за тумана в Киеве
12:57
Не верю в любовь до гроба: Владимир Остапчук разоткровенничался о личной жизни
12:42
Под Одессой совершили дерзкий поджег авто топ-таможенника: все попало на видео
12:35
В Киеве обнаружили жуткую находку возле метро: опубликованы фото
12:06
Как будет проходить верификация выплат в Украине: важные подробности
11:57
Появились новые подробности и первые фото с места кровавой бойни в воинской части России
11:55
55-летняя Моника Беллуччи очаровала фанов снимком из юности
11:28
В России похвастались новым "прорывом": в сети волна смеха, фото
10:52
Загрязнение воздуха в Украине: названы города, где зафиксировано превышение нормы
10:36
Под Киевом подростки жестоко избили одноклассника: подробности ЧП и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Одессой совершили дерзкий поджег авто топ-таможенника: все попало на видео

суббота, 26 октября 2019, 12:42
переглянути новину українською

В пятницу, 25 октября, в городе Черноморск, Одесской области, неизвестный облил бензином и поджег автомобиль одного из руководителей местного таможенного поста, Вячеслава Харченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Юрий Бутусов.

В полиции о поджоге сообщили, не указывая на владельца авто и возможные причины инцидента.

"В Черноморское отделение полиции поступило сообщение о возгорании транспортного средства, припаркованного на территории предприятия. На месте работала следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении полиции.

Бутусов пишет, что сожженный автомобиль Subaru Tribeca принадлежал начальнику отдела таможенного оформления №1 - заместителю начальника поста "Черноморский" Вячеславу Харченко. Рядом с автомобилем таможенника стоял также фургон, в котором находился единственный работающий рентгеновский сканер Rapiscan. Журналист отмечает, что сканер был уничтожен огнем.

"Харченко предполагает, что причина поджога может заключаться в служебной деятельности. Так, в пятницу Харченко принял весьма резонансное решение - направил новому и.о. главы Одесской таможни Резнику письмо с предложением рассмотреть об аннулировании разрешения на работу таможенного склада компании "ЛСЛ Одесса", – отмечает Бутусов.

В самой таможне сообщили, что сканер действительно пострадал от огня, однако, по предварительным данным, ключевые узлы сканера не повреждены и установка подлежит восстановлению.

Как ранее сообщал "Апостроф", 4 октября в Костополе Ровенской области неизвестные подожгли элитный автомобиль прямо во дворе частного дома депутата областного совета.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: