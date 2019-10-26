Под Одессой совершили дерзкий поджег авто топ-таможенника: все попало на видео

В пятницу, 25 октября, в городе Черноморск, Одесской области, неизвестный облил бензином и поджег автомобиль одного из руководителей местного таможенного поста, Вячеслава Харченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Юрий Бутусов.

В полиции о поджоге сообщили, не указывая на владельца авто и возможные причины инцидента.

"В Черноморское отделение полиции поступило сообщение о возгорании транспортного средства, припаркованного на территории предприятия. На месте работала следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении полиции.

Бутусов пишет, что сожженный автомобиль Subaru Tribeca принадлежал начальнику отдела таможенного оформления №1 - заместителю начальника поста "Черноморский" Вячеславу Харченко. Рядом с автомобилем таможенника стоял также фургон, в котором находился единственный работающий рентгеновский сканер Rapiscan. Журналист отмечает, что сканер был уничтожен огнем.

"Харченко предполагает, что причина поджога может заключаться в служебной деятельности. Так, в пятницу Харченко принял весьма резонансное решение - направил новому и.о. главы Одесской таможни Резнику письмо с предложением рассмотреть об аннулировании разрешения на работу таможенного склада компании "ЛСЛ Одесса", – отмечает Бутусов.

В самой таможне сообщили, что сканер действительно пострадал от огня, однако, по предварительным данным, ключевые узлы сканера не повреждены и установка подлежит восстановлению.

Как ранее сообщал "Апостроф", 4 октября в Костополе Ровенской области неизвестные подожгли элитный автомобиль прямо во дворе частного дома депутата областного совета.