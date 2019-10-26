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В Одессе иностранцы устроили смертельную драку: фото и видео

суббота, 26 октября 2019, 21:20
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В Одессе полиция задержала троих иностранцев, которые во время конфликта с местными жителями в центре города зарезали двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Драка произошла ночью на Греческой площади. Конфликт завязался между иностранцами и тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой.

"Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из правонарушителей достал из кармана нож и начал наносить им удары. Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку", - говорится в сообщении.

В ходе драки ранения получили три человека. От полученных ранений двое из них скончались: 28-летний житель города - на месте происшествия, 21-летний иностранец - в больнице. Еще один пострадавший - 30-летний одессит – госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали граждан возраста 24, 26 и 28 лет. Их действия квалифицированы как умышленное убийство (ч.2 ст.115), покушение на убийство (ст.15, ч.1 ст.115) и хулиганство (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины).

Всем трем фигурантам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное законом за совершенное, - пожизненное лишение свободы.

В то же время, общественная организация "Лига справедливости и закона" заявила, что конфликт произошел между одесситами и пятью иностранцами "очень южных кровей" рядом с торговым центром "Афина".

"Произошла ссора, перепалка. Вроде, все закончилось и решилось, но приехали еще четверо "горячих" парней с ножами и "понеслась смертельная карусель", - отметили в организации.

Активисты утверждают, что, когда пришли в Приморский отдел полиции Одессы, выяснили, что из девяти задержанных иностранцев, шестерых отпустили.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве военный устроил драку и стрельбу после замечания прохожего.

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