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Зеленский выдал указ по Данилюку

понедельник, 30 сентября 2019, 17:45
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности Александра Данилюка, который подал в отставку.

Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.

"Освободить ДАНИЛЮКА Александра Александровича от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 27 сентября СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что секретарь СНБО Александр Данилюк подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

Как сообщалось, ранее отставку Данилюка показали в сети забавной фотожабой. На ней говорится, что якобы изначально планировалась отставка главы Офиса президента Андрея Богдана, но якобы из-за трудностей перевода в отставку уходит Александр Данилюк.

Подробнее об отставке Данилюка, читайте в материале "Апострофа": Отставка Данилюка: один факт и 12 версий первого топ-скандала в команде Зеленского.

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