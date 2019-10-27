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Под Хмельницком в жутком ДТП разбилась целая семья: фото

воскресенье, 27 октября 2019, 18:22
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Фото: пресс-служба полиции Хмельницкой области

В воскресенье, 27 октября, под Хмельницком погибла семья из трех человек, еще один ребенок получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

"На автодороге "Житомир-Черновцы" столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген Кади" и грузовик "DAF", - говорится в сообщении полиции

В результате столкновения погиб 42-летний водитель "Фольксвагена", его 39-летняя жена и 14-летняя дочь, которые были пассажирами авто.

При этом, 10-летний мальчик, сын погибших, получил травмы и был доставлен в больницу каретой скорой помощи. Сейчас мальчика обследуют врачи. Семья жила в Хмельницком.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Хмельницким пьяный водитель устроил смертельное лобовое ДТП. В результате аварии один человек погиб, еще пятеро – получили травмы.

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