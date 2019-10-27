Под Киевом мужчина попытался взорвать знакомых гранатой: фото с места жуткого ЧП

В Киевской области пьяный мужчина пытался проникнуть в дом знакомого и подорвать его семью на гранате.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в селе Требухов Броварского района. Там мужчина 1959 года рождения в состоянии алкогольного опьянения ночью пытался проникнуть в дом своего знакомого и кинул туда гранату. Однако хозяин дома быстро среагировал и вытолкал вытолкнул взрывателя на улицу. Это спасло жизнь семье. В результате граната взорвалась во дворе и ранила хозяина дома и преступника.

39-летний мужчина получил осколочные ранения - его госпитализировали. Также травмирован и злоумышленник, который перебывает в спецпалате медучреждения.

Правоохранители на месте обнаружили остатки от гранаты похожей на РГД-5. Также там были детали от еще одной гранаты. Злоумышленник задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал "Апостроф", во вторник, 22 октября, в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого, предварительно, погибли двое человек, еще один получил ранения.